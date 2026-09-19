Три человека пострадали в ДТП с лосем в Плюсском районе

10:00, 19 сентября 2026, ПАИ

В Плюсском районе автомобиль ВАЗ под управлением 18-летнего водителя столкнулся с лосем в пяти километрах от Плюссы на дороге, ведущей к Стругам Красным. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX







В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. Их всех госпитализировали.

На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.