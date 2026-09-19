Три человека пострадали в ДТП с лосем в Плюсском районе
В Плюсском районе автомобиль ВАЗ под управлением 18-летнего водителя столкнулся с лосем в пяти километрах от Плюссы на дороге, ведущей к Стругам Красным. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
-
Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека. Их всех госпитализировали.
На месте работают бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
Миллиона лишились жители Псковской области после предложений мошенников о заработке
В Себеже троих подростков поместили в центр временного содержания за погром и кражу
Турфирма в Великих Луках оставила клиентов без 10 млн рублей и без поездок за границу