Миллиона лишились жители Псковской области после предложений мошенников о заработке
Жители Пскова и Великих Лук стали жертвами мошенников и лишились своих сбережений, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.
Неизвестные злоумышленники обращались к жителям региона под видом сотрудников банковских организаций и правоохранительных органов по телефонам и в мессенджерах. Махинаторы обманом завладели сбережениями своих собеседников на сумму около миллиона рублей.
По версии следствия, аферисты рекомендовали псковичам во избежание серьёзных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасные счета», а также предложили дополнительный заработок на биржевой платформе.
Убедившись, что их обманули, потерпевшие обратились за помощью в полицию. Ведётся расследование в рамках возбуждённых уголовных дел.
Миллиона лишились жители Псковской области после предложений мошенников о заработке
В Себеже троих подростков поместили в центр временного содержания за погром и кражу
Турфирма в Великих Луках оставила клиентов без 10 млн рублей и без поездок за границу