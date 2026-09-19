Миллиона лишились жители Псковской области после предложений мошенников о заработке

12:17, 19 сентября 2026, ПАИ

Жители Пскова и Великих Лук стали жертвами мошенников и лишились своих сбережений, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по региону.

Неизвестные злоумышленники обращались к жителям региона под видом сотрудников банковских организаций и правоохранительных органов по телефонам и в мессенджерах. Махинаторы обманом завладели сбережениями своих собеседников на сумму около миллиона рублей.

По версии следствия, аферисты рекомендовали псковичам во избежание серьёзных финансовых потерь перевести сбережения на «безопасные счета», а также предложили дополнительный заработок на биржевой платформе.

Убедившись, что их обманули, потерпевшие обратились за помощью в полицию. Ведётся расследование в рамках возбуждённых уголовных дел.