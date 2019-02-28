Главный пристав Псковской области: Если вас беспокоят коллекторы – обращайтесь к нам

14:45, 28 февраля 2019, ПАИ

«Если вас тревожат и беспокоят коллекторы – обращайтесь к нам, и мы будем проводить проверки», - заявил главный судебный пристав региона Сергей Колесников на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Колесников рекомендовал максимально фиксировать данные коллекторов - фамилию, должность и телефон, поскольку это может помочь в дальнейшем. Он пояснил, что надзор за коллекторами осуществляет не полиция, а приставы.

Кроме того, Сергей Колесников рассказал, что в прошлом году сотрудники ведомства в зданиях судов выявили 1 тыс. 80 запрещенных к проносу предметов. Также в минувшем году по факту злостного уклонения от неисполнения судебных решений были возбуждены 8 уголовных дел.