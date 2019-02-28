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Общество

Начальник Управления цифрового развития и связи выступил волонтером и помог псковичке перейти на цифровое ТВ

Начальник Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев выступил волонтером и помог псковичке настроить телевизионное оборудование для приема цифрового сигнала. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

О том, что пожилой женщине необходима помощь, в Управлении узнали от ее знакомого. Мужчина сообщил адрес и номер домашнего телефона псковички. «Специальное оборудование для перехода с аналогового на цифровое вещание — приставка к телевизору и антенна — у женщины уже имелись. Настройка и рассказ о том, как пользоваться приставкой, в какой последовательности и на какие кнопки пульта нажимать, заняли не более 10 минут. Зато теперь у Антонины Александровны есть возможность смотреть 20 каналов в хорошем «цифровом» качестве вместо трех аналоговых, которые у нее были», — рассказал начальник Управления Денис Матвеев.

Он также призвал молодежь Псковской области подключаться к волонтерскому движению по программе цифровизации Псковской области. К акции уже присоединились 64 студента вузов и ссузов, которые в свободное от учебы время консультируют жителей региона по вопросам перехода на цифровое вещание. Информацию об установке, подключении и настройке ТВ-приставок для приема цифрового эфирного телевизионного сигнала стандарта DVB-T2 можно получить в проектном офисе «Команды 2018».

Напомним, в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» в России доступны для бесплатного подключения и просмотра 20 каналов в высоком «цифровом» качестве. По графику, принятому министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Псковская область вошла в перечень регионов, где аналоговое вещание в населенных пунктах с населением менее 100 тысяч человек будет отключено в последнюю очередь. Это произойдет в июне 2019 года.

Тем жителям Псковской области, кто смотрит аналоговое ТВ или планирует перейти со спутникового или кабельного на бесплатное цифровое ТВ, важно заблаговременно подготовиться к отключению аналогового сигнала. Если телевизор выпущен после 2012 года, то он поддерживает формат DVB-T2 и при наличии дециметровой антенны достаточно запустить автонастройку каналов. К телевизору старого поколения, производства до 2012 года, необходимо приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2 либо рассмотреть возможность приобретения нового телевизора стандарта DVB-T2. Также необходимо купить антенну дециметрового диапазона, подсоединить ее к телевизору и направить на передающую станцию, затем осуществить поиск цифровых телеканалов.

Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Псковской области могут также уточнить по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02.

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