«Зоозащита» просит псковичей поделиться возможными проектами будущего приюта для бездомных животных

15:21, 28 февраля 2019, ПАИ

Общественная организация «Зоозащита» просит псковичей поделиться возможными проектами будущего приюта для бездомных животных. Как сообщили Псковскому агентству информации в «Зоозащите», в приюте «Лесопилка» грядут большие изменения, связанные со сменой собственника участка.

Пока ведутся переговоры с новым владельцем, и решается вопрос по аренде земли, зоозащитники готовы рассмотреть любые проекты здания под приют. «Возьмем самое удобное для нас и сделаем основной проект здания, опираясь на ваш и свой опыт», - пояснили в «Зоозащите».

Здание должно быть длинным, одноэтажным, размером 50х10 метров, изготовленным из самого недорогого материала. В нем будут поочередно располагаться: приемная/комната для администрации, комната/раздевалка, кухня со складом продуктов, большой отсек под теплые вольеры (10 штук), операционная (стационар рядом), карантинное отделение, щенячье отделение, большой отсек для кошек (клетки для послеоперационных животных и свободное проживание), кладовка-склад. Все помещения планируется отапливать четырьмя печками, возможно, придется усовершенствовать отопление.

«Мы будем очень благодарны за профессиональный проект. Но, понимая, что это дорогое удовольствие, рассчитываем на вашу и нашу фантазию», - добавили зоозащитники.

Они призвали псковичей всем вместе сделать «Лесопилку» уютной и красивой, доброй и открытой для всех, домашней и любимой. «И мы, и животные, и гости привыкли к этому месту, очень много сил, души и денег вложено в эту территорию», - отметили в «Зоозащите».

На данный момент, на «Лесопилке» живут почти 80 безнадзорных животных, более 20 из них организация приняла уже в этом году. В оперблоке полным ходом идут стерилизации, запись на операции расписана до апреля.