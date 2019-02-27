Псковский курсант Ахмед Нурмагомедов принял участие в судействе первенства СЗФО по дзюдо

11:44, 28 февраля 2019, ПАИ

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Ахмед Нурмагомедов вошел в состав судейской коллегии Северо-Западного федерального округа по дзюдо, которое состоялось в городе Великие Луки. В турнире участвовали более 200 спортсменов в возрасте до 15 лет из Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Вологодской, Калининградской, Архангельской областей и Республики Коми, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Там отметили, что Ахмед Нурмагомедов был самым молодым среди 14 судей. «Впервые принял участие в соревнованиях не в качестве спортсмена, а судьи. Для меня такое предложение было очень неожиданным. Понимал, что мне оказано большое доверие. Чувствовал огромную ответственность и перед организаторами первенства Северо-Западного федерального округа по дзюдо, и пред борцами юного возраста, спортивная техника которых далека от совершенства. Возникало много спорных моментов, но все они успешно разрешались благодаря моим опытным наставникам – судьям высшей категории», – сказал Ахмед Нурмагомедов.

Отметим, что по результатам судейства курсанту Псковского филиала Академии ФСИН России будет присвоена 2-я судейская категория по дзюдо.

Напомним, что по итогам 2018 года спортсмен Ахмед Нурамагомедов стал победителем конкурса на соискание общественной премии Псковской области «Народное признание» в номинации «Рекорд».

Псковский курсант имеет разряд кандидата в мастера спорта по дзюдо, звания мастера спорта России по универсальному бою и мастера спорта России по самбо.