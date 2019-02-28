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Общество

Рабочие группы занимаются перерасчетом неправильно начисленной платы за вывоз ТКО в районах Псковской области

Рабочие группы, состоящие из сотрудников Псковских коммунальных систем и ООО «Экопром», занимаются перерасчетом платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов в районах. Об этом сообщил председатель Комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на 29-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов напомнил, что есть проблема неправильно выставленных квитанций за вывоз ТКО, которые некоторые псковичи получили в феврале. Он уточнил, что представители регионального оператора и ПКС встречаются с людьми и на месте вносят изменения в базу данных, производят перерасчеты. «Население прекрасно понимает, что нам эта услуга нужна», - уверен спикер.

По его словам, нужно понимать, что это не оплата за услугу по счетчику, это оплата по количеству человек, которые проживают в квартире или доме. При этом, отметил Сергей Грахов, частный сектор сложнее отследить, актуальных данных о числе проживающих в индивидуальных домовладениях в настоящий момент нет. «Почти 2 месяца формируется, отрабатывается, выверяется эта база данных по количеству человек, которые проживают в индивидуальном жилом секторе», - подчеркнул председатель комитета.

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