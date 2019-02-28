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Общество

Псковские многодетные семьи могут получить поддержку в связи с увеличением платы за вывоз мусора

Псковская область направила на согласование в Минфин проект внесения в региональный закон о бюджете изменений, касающихся поддержки социально незащищенных слоёв населения в связи с увеличением платы за вывоз твёрдых коммунальных отходов. Об этом сообщил председатель Комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на 29-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Сергей Грахов отметил, что администрация Псковской области проводит работу для снятия возможной социальной напряженности. «Ведь увеличение стоимости вывоза мусора существеннее всего отразилось на многодетных семьях, им нужно оказывать социальную поддержку», - подчеркнул он.

Спикер добавил, что для того, чтобы минимизировать негативное настроение населения, областная администрация проводит работу со СМИ, в социальных сетях. «Мы постоянно общаемся с людьми, и мы заметили, что, в основном, люди не против самой реформы, они не против платить за нормальное, грамотное обращение с ТКО. Они просто находятся в неком информационно вакууме», - заявил Сергей Грахов. Он также отметил, что на территории Псковской области реформа осуществляется довольно мягко, по сравнению с другими регионами.

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