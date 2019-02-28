С 4 марта в Печорах Росгвардия будет вести приём по вопросам оборота гражданского оружия

15:01, 28 февраля 2019, ПАИ

С 4 марта в Печорах на улице Советской,1 сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области будут вести прием граждан и юридических лиц по вопросам оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, по вопросам оборота гладкоствольного оружия и оружия самообороны можно обращаться во вторник и четверг с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00; по вопросам частной охранной и детективной деятельности — в понедельник и среду с 9:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00; по проведению государственной дактилоскопической регистрации — в пятницу с 9:00 до 12:30.

Дополнительный день приёма по вопросам оборота гладкоствольного оружия и оружия самообороны — 3-я суббота месяца с 9:00 до 12:30.