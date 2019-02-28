Сергей Грахов: Счета за вывоз ТКО выставляются только в случае оказания услуги

12:47, 28 февраля 2019, ПАИ

Счета за вывоз твёрдых коммунальных отходов выставляются только тем людям, которым была оказана данная услуга. Об этом заявил председатель Комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов на 29-й сессии Псковского областного Собрания, которая проходит сегодня, 28 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации. По его словам, некоторым гражданам квитанции могли прийти ошибочно, в таком случае их можно не оплачивать.

В ходе парламентского часа депутат ПОС, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева затронула тему вывоза мусора, который производят объекты здравоохранения. По ее словам, появились лишние сложности в оформлении.

Сергей Грахов пояснил, что федеральным законодательством эти объекты и их отходы были выведены в отдельную группу. Так, медицинские отходы класса А признаны аналогичными по составу с ТКО. «В начале декабря мы всерьёз озадачились этой проблематикой, чтобы с 1 января наши медицинские учреждения не остались без уборки мусора. Смотрели законодательство, консультировались с юристами, и не было четкой согласованной позиции, как вывозить пищевые отходы из столовых», - рассказал председатель комитета. Он подчеркнул, что сейчас региональный оператор пытается урегулировать этот вопрос. По его словам, несостыковка связана с тем, что с введением новой реформы всплыло много нюансов, о которых никто никогда не подозревал.

«Чем пищевые отходы отличаются у частника, детского сады, у школы от больницы? У нас же не лепрозорий, в конце концов», - возмутилась Ирина Богачева. Она также поинтересовалась, почему из-за законодательной недоговоренности объекты здравоохранения должны дополнительно тратить деньги на паспорта, которые, к тому же, упразднены с 2016 года.

Также депутат считает, что тарифы и нормативы накопления отходов завышены. «Моя больница будет платить по новому тарифу почти миллион», - сообщила она, добавив, что больница столько отходов не производит. По словам Ирины Богачевой, если сравнивать с уровнем прошлого года, тарифы практически утроились, при этом качество услуги не изменилось.

С ней согласился председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, который констатировал, что этот же объем работ ранее выполнялся за другие деньги.

Сергей Грахов отметил, что региональный оператор своими силами уже обслуживает 12 районов и готовится к вывозу мусора из глухих сел и деревень, где ТКО почти не вывозились. «Именно из-за транспортной логистики такая стоимость выскакивает», - сказал он.

«Мы должны адекватно понимать, что во многие населенные пункты просто не добраться без спецтехники», - добавил Сергей Грахов.