Поручения по ремонту ряда дорог в Пскове дал подрядчикам Александр Братчиков (ВИДЕО)

13:48, 28 февраля 2019, ПАИ

Поручения по ремонту ряда автомобильных дорог в Пскове дал подрядчикам глава городской администрации Александр Братчиков в ходе рабочего объезда сегодня, 28 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентству информации.

Александр Братчиков в ходе осмотра дорожного полотна на улице Металлистов рассказал, что здесь будут заделаны швы. Подрядчик отметил, что готов капитально отремонтировать улицу. По его словам, будут вырезать «картами» и заделывать горячим асфальтом.

Гарантийный ремонт коснется и улицы Шестака, отметил сити-менеджер.



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова



Фото: Дарья Хваткова





















Осмотрев участок дороги на пересечении улиц Металлистов и Яна Фабрициуса у «Дома торговли», Александр Братчиков отметил, что до летнего периода определят подрядчика, который приступит здесь к ремонтным работам.

При осмотре улицы Льва Толстого, подрядчик рассказал, что здесь произошел прорыв трубы водопровода, и восстановление дорожного покрытия произойдет за счет средств Горводоканала. Он подчеркнул, что готов помочь с ремонтом там, где размыло асфальт. Александр Братчиков подчеркнул, что «разберётся» с Горводоканалом, потому что «это не дело».

Сити-менеджер также поручил в апреле провести капитальный ремонт при использовании горячего асфальта на улице Льва Толстого. Подрядчик заверил, что учтёт все замечания. Отмечалось, что за этим подрядчиком, кроме улицы Льва Толстого, закреплены улицы Гоголя и Шуйского, где сейчас будут устраняться замечания и выполняться гарантийный ремонт.

На улице Набат Александр Братчиков указал на «шелушение» асфальта и дал поручение подрядчику сделать аварийный ремонт сейчас, а в апреле произвести полноценный ремонт горячим асфальтом.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков в ходе проверки состояния дорог акцентировал внимание на том, что если подрядчик не выполнил гарантийные обязательства, он заносится в список недобросовестных и не допускается к конкурсным процедурам.