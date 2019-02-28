248 человек прислали в «Михайловское» свои работы на конкурс новогодних открыток по сказкам Пушкина

14:18, 28 февраля 2019, ПАИ

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» объявили победителей конкурса самодельных открыток «Герои сказок А.С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе учреждения Лидия Токарева, участие в конкурсе приняли 248 человек со всех уголков России и из-за рубежа, в частности из Украины и Франции. «Это и дети от мала до велика, и взрослые — как любители, так и профессионалы, и целые семьи», - отметила Лидия Токарева.

Список победителей в разных номинациях уже опубликован на официальном сайте музея.

«Организаторов и членов жюри творческого соревнования в этом году особо порадовали семейные «команды». Их оказалось больше, чем в предыдущем, так что даже было решено выделить работы, выполненные общими стараниями детей и их родителей, в отдельную группу. До этого «Семейной» номинации в условиях конкурса не было», - сказала Лидия Токарева.

Она уточнила, что многие работы жюри признало чрезвычайно интересными. Лучшие из них представят туристам и жителям Пушкиногорья на специальной выставке в помещении «Музейной почты» (музейный комплекс Пушкинского заповедника в деревне Бугрово Пушкиногорского района). Не исключено, что открытки-победительницы будут «задействованы» и в других временных и передвижных экспозициях или даже — с непременным указанием авторства — при изготовлении сувенирной продукции.

Напомним, что конкурс самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» теперь решено проводить ежегодно.