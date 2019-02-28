Температура выше нормы ожидается в Псковской области в марте

17:43, 28 февраля 2019, ПАИ

В марте среднемесячная температура воздуха в Псковской области ожидается на 2-4 градуса выше климатической нормы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», преобладающие дневные температуры составят от +2 до +7 градусов, в отдельные дни воздух может прогреться от +8 до +13. Ночные температуры прогнозируются от -2 до +3 градусов, в отдельные ночи возможно понижение от -5 до -8.

Месячная сумма осадков в течение месяца ожидается 70-110% от нормы.

В марте начнется разрушение ледяного покрова на водоемах.