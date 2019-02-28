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Общество

До -8 похолодает в Псковской области 1 марта

1 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха ночью составит от -3 до -8 градусов, местами - до -10, днем - от -1 до -6.

Будет дуть ветер северного направления со скоростью 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.

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