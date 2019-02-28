Андрей Носков: Я за чувственный игровой театр
5 апреля в 19:00 в Пскове в БКЗ филармонии актер Андрей Носков и Театр Эстрады имени Аркадия Райкина представит комедию «ЗдраСьте, я Ваша тетя!». Андрей Носков рассказал об этой театральной работе.
- Как создать именно свою версию знаменитой истории, не изменив при этом сюжет и сохранив классический английский юмор? Как вы справлялись с этой задачей?
- Знаю, что многие режиссеры и актеры, играя известную роль, сразу меняют концепцию, а это не верно - автор писал о том, о чем писал. Поэтому мы проникались чувственностью наивностью, иронией автора и серьезным отношением героев к несерьезным проблемам. Так у нас появилась стремительность, непредсказуемость и юмор.
- Насколько успешен ваш спектакль?
- Сегодня редкие спектакли идут на сцене по 5 лет, а мы скоро и все 10 наберем. Нам азартно, зрителю интересно и весело.
- Расскажите о своих партнерах по спектаклю, все они из труппы Театра Эстрады Аркадия Райкина?
- У Театра Эстрады нет как таковой труппы, но есть круг артистов, которые мыслят в одном направлении и создают атмосферу непохожую на другие театры. В этом смысле у нас есть труппа, но и есть приглашенные.
- Судя по отзывам зрителей и роликам на YouTube, ваш спектакль очень нравится зрителям. Расскажите о своей роли.
- Переодевание мужчины в женщину всегда забавно. Особенно если мужчине нужно влезать в эту «шкуру» вынужденно. А то, что мужчина ещё и должен начать мыслить как женщина, иногда даже нападая на собратьев мужчин - бесконечное поле для наблюдений.
- Ваши дети смотрят спектакли, в которых вы играете?
- Дети смотрят. И «Тетя» им очень нравится. Вообще в этой пьесе через очень легкую форму ставятся важные вопросы: понимания и непонимания мужчины и женщины, доверия и заблуждений.
- Играя в театре, вы всматриваетесь в лица зрителей в зале?
- Нет. Но я чувствую, как они слушают, прислушиваются, и даже как сквозь смех до них доходят наши идеи.
- Какое ощущение испытываете уже после спектакля, когда выходите на поклон?
- Я счастлив, что зритель сопереживал, что он заряжен эмоцией и даже пританцовывает. Я за чувственный игровой театр.
Билеты можно приобрести в кассе или на сайте. Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет.
Материал подготовлен Театрально-концертной дирекцией Псковской области.