Андрей Носков: Я за чувственный игровой театр

17:51, 28 февраля 2019, ПАИ

5 апреля в 19:00 в Пскове в БКЗ филармонии актер Андрей Носков и Театр Эстрады имени Аркадия Райкина представит комедию «ЗдраСьте, я Ваша тетя!». Андрей Носков рассказал об этой театральной работе.

- Как создать именно свою версию знаменитой истории, не изменив при этом сюжет и сохранив классический английский юмор? Как вы справлялись с этой задачей?

- Знаю, что многие режиссеры и актеры, играя известную роль, сразу меняют концепцию, а это не верно - автор писал о том, о чем писал. Поэтому мы проникались чувственностью наивностью, иронией автора и серьезным отношением героев к несерьезным проблемам. Так у нас появилась стремительность, непредсказуемость и юмор.

- Насколько успешен ваш спектакль?

- Сегодня редкие спектакли идут на сцене по 5 лет, а мы скоро и все 10 наберем. Нам азартно, зрителю интересно и весело.

- Расскажите о своих партнерах по спектаклю, все они из труппы Театра Эстрады Аркадия Райкина?

- У Театра Эстрады нет как таковой труппы, но есть круг артистов, которые мыслят в одном направлении и создают атмосферу непохожую на другие театры. В этом смысле у нас есть труппа, но и есть приглашенные.

- Судя по отзывам зрителей и роликам на YouTube, ваш спектакль очень нравится зрителям. Расскажите о своей роли.

- Переодевание мужчины в женщину всегда забавно. Особенно если мужчине нужно влезать в эту «шкуру» вынужденно. А то, что мужчина ещё и должен начать мыслить как женщина, иногда даже нападая на собратьев мужчин - бесконечное поле для наблюдений.

- Ваши дети смотрят спектакли, в которых вы играете?

- Дети смотрят. И «Тетя» им очень нравится. Вообще в этой пьесе через очень легкую форму ставятся важные вопросы: понимания и непонимания мужчины и женщины, доверия и заблуждений.

- Играя в театре, вы всматриваетесь в лица зрителей в зале?

- Нет. Но я чувствую, как они слушают, прислушиваются, и даже как сквозь смех до них доходят наши идеи.

- Какое ощущение испытываете уже после спектакля, когда выходите на поклон?

- Я счастлив, что зритель сопереживал, что он заряжен эмоцией и даже пританцовывает. Я за чувственный игровой театр.

Билеты можно приобрести в кассе или на сайте. Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет.

Материал подготовлен Театрально-концертной дирекцией Псковской области.