О благоустройстве Мирожского монастыря поговорили на «Серебряном дожде». Главное

12:55, 01 августа 2025, ПАИ

Настоятель Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря игумен Серафим (Козулин) и главный архитектор генподрядной организации и Мирожского монастыря Юлия Стояк стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: