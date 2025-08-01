О благоустройстве Мирожского монастыря поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Настоятель Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря игумен Серафим (Козулин) и главный архитектор генподрядной организации и Мирожского монастыря Юлия Стояк стали гостями программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря планируют возобновить богослужения, но есть определённые сложности, связанные с погодой. Это лето выдалось дождливым, а собор до сегодняшнего дня не оснащён современными системами вентиляции и кондиционирования;
- сейчас проходит благоустройство всей территории монастыря, его облик планируется привести к тому виду, каким он был в начале XIX – конце XX века;
- новый вход в монастырь будет расположен со стороны пляжа;
- в дендропарке планируют воссоздать мельницу, которая раньше была на территории монастыря: «Планируем сделать её облик историческим, но придать функционал арт-пространства, где можно будет проводить мероприятия, выставки»;
- на территории монастыря откроется музейное пространство, где будет показана общность истории Пскова и Полоцка. Другая половина пространства будет отреставрирована под монастырский погреб;
- рядом со Стефановским собором появится пруд и будет открыта паломническая трапезная;
- паломнический центр может появиться на территории Мирожского монастыря после проведения археологических работ на месте монастырского амбара.
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