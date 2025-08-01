Кони, яблоки и гусли: какие события ждут псковичей в августе

13:35, 01 августа 2025, ПАИ

Август в Псковской области – это месяц, насыщенный событиями. Что будет происходить и куда сходить – в событийном календаре от телеканала «Первый Псковский».

9 августа состоится фестиваль исторической реконструкции «Александрова дорога». На один день деревня Самолва Гдовского района погрузится в атмосферу Средневековья, когда воины в боевых доспехах и на лошадях сойдутся на поле битвы у берегов Чудского озера.

15–17 августа пройдёт гастрономический фестиваль «Лешуга». В Финском парке Пскова гостей ждут яблоки, традиционные напитки, вкусная еда и музыка.

16 августа планируется IV областной открытый фестиваль гусельной музыки «Граинская сторона». Гости деревни Платишино Красногородского округа смогут увидеть деревенские красоты, услышать звон гусельных струн, совершить музыкальную прогулку в мир инструментальных традиций и познакомиться с наследием знаменитых псковских гусляров.

23 августа местных жителей и гостей ждёт исторический праздник «Воевода Шуйский», посвящённый обороне Пскова от войск Стефана Батория. Праздник пройдёт у Покровского угла (улица Свердлова, 3) в 12:00 и перенесёт участников в эпоху XVI-XVII веков. В течение всего праздника на территории Покровского угла будет располагаться военный лагерь, где можно будет узнать и увидеть, каким был быт предков в XVI веке.

28 августа будет проведён международный этнокультурный фестиваль народа сето «Сетомаа. Семейные встречи». В деревне Сигово Печорского района можно будет познакомиться с традициями сето, услышать песни леэло, своими глазами увидеть уникальные костюмы и украшения и ближе узнать народ сето.

29–30 августа организуют фестиваль классической музыки «Музыка на воде». В дендропарке Пскова выступит Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, солисты известных российских театров. Главным дирижером и художественным руководителем оркестра является Алексей Репников. На втором концерте будут исполнены произведения композиторов из Германии и Австрии.