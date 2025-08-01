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Общество

Обновлённый рыбник оборудуют на территории Мирожского монастыря

Новый рыбник оборудуют на территории Спасо-Преображенского Мирожского мужского монастыря, рассказал настоятель монастыря игумен Серафим (Козулин) в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главный архитектор Мирожского монастыря Юлия Стояк и настоятель игумен Серафим (Козулин)

«Проектом благоустройства монастыря предусмотрено восстановление рекреационной зоны. Изначально это был рыбник, где ловили свежую рыбу, но теперь там сделают пруд», – рассказал гость студии.

Рядом с водоёмом, в Стефановском храме будет паломническая трапезная. «В хорошее время года люди смогут выйти с чашечкой кофе после просветительской программы и посмотреть на Спасо-Преображенский собор», – сказал игумен Серафим (Козулин) и добавил, что работы планируют закончить в следующем году.

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