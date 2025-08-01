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Культура

Августовские выходные в Пскове: куда пойти

Как интересно и с пользой провести в Пскове предстоящие выходные, 2 и 3 августа, посоветовал глава города Борис Елкин. Рекомендации он написал в своём телеграм-канале.

Фото из телеграм-канала Бориса Елкина

«Мы вступаем в последний месяц лета, самое время реализовать все задуманные планы на отдых!» – отметил Борис Елкин.

Все желающие могут присоединиться к экскурсии в стенах библиотеки, посвящённой роману Вениамина Каверина. Мероприятие пройдёт в библиотека «Каверинка» (Октябрьский проспект, 7а) в эту субботу, 2 августа. Начало в 10:30.

Интерактивную лингвистическую игру проведут в библиотеке имени В. Я. Курбатова (Профсоюзная, 2) 2 августа. Мероприятие начнётся в 14:00.

Посмотреть на уникальную графику периода Великой Отечественной войны можно в Палатах Постникова (Олега Кошевого, 2). Выставка открыта для посещения 2 и 3 августа с 11:00 до 18:00.

Всем желающим предлагают стать исследователями Пскова в семейном квесте, разработанном подразделением библиотеки имени Курбатова (Профсоюзная, 2).

Фотовыставка, посвящённая красоте псковских просторов, работает в Центре туризма и творческих индустрий (Георгиевская, 4). Двери экспозиции открыты 2 и 3 августа с 10:00 до 16:00.

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