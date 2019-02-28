Экспозиция «Культура и искусство древнего Пскова» откроется 5 марта

16:44, 28 февраля 2019, ПАИ

5 марта в 16:00 откроется экспозиция «Культура и искусство древнего Пскова». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы выставки, она разместится в выставочном зале Псковского музея-заповедника (Некрасова, 7).

Экспозиция смонтирована в трёх больших залах, ранее использовавшихся для временных выставочных проектов. Здесь представлены предметы как из давно знакомых псковичам и гостям города экспозиций: «Псковская икона XV-XVIII вв.»; «Художественное серебро XVI-XX вв.»; «1100-летний Псков в истории России», так и экспонаты, которые редко покидают свое постоянное место хранения.

В первом зале наряду с материалами, иллюстрирующими длительный процесс формирования Пскова, как самого грандиозного фортификационного укрепления Северо-Запада Руси, дополнят древнейшие предметы декоративно-прикладного искусства. Впервые будут показаны археологические находки из коллекции музея – от символов религиозного культа эпохи неолита, предметов этапа формирования древнерусской культуры и становления государства до традиционных элементов убранства православного храма. Археологические находки с территорий Пскова и пригородов расскажут об эпохе раннего средневековья и дохристианской культуре северных территорий славянского мира, об особенностях языческого мировоззрения, религиозных обрядах, семейном и бытовом устройстве жизни северных славян.

Псковский музей хранит коллекцию псковской иконописи XVI века, иконы этого времени составляют большую часть экспозиции. По соседству с иконописными памятниками XV-XVIII веков посетители смогут рассмотреть произведения ювелирного искусства: драгоценные оклады икон, предметы церковного обихода, наградные ковши XVII века, пожалованные московскими царями за заслуги в знак милости.

На открытии экспозиции выступит директор Псковского музея-заповедника Сергей Сарченков, куратор экспозиции – старший научный сотрудник художественного отдела музея Мария Дубровская, заведующая отделом хранения фондов археологии Эльвира Королева.