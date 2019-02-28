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Общество

Оксана Петрова: Кванториумы создают среду для ускоренного развития школьников в научно-технической сфере и меняют подход к допобразованию

«Квантортиумы создают среду для ускоренного развития школьников в научно-технической сфере и принципиально меняют подход к дополнительному образованию, формируют у ребенка новый образ мышления через проектную деятельность, создание нужных и полезных вещей, решение реальных производственных задач в сопровождении опытных наставников и кураторов», - заявила заместитель по научно-методической работе псковского «Кванториума» Оксана Петрова Псковскому агентству информации, комментируя послание президента Федеральному Собранию.

Напомним, что в послании президент РФ Владимир Путин отметил, что за три предстоящих года за счёт расширения сети детских технопарков, кванториумов, центров цифрового, естественно-научного, гуманитарного развития будет создано порядка миллиона новых мест в системе дополнительного образования.

Оксана Петрова отметила, что в псковском «Кванториуме» в качестве кураторов выступают преподаватели Псковского государственного университета, представители промышленности и бизнеса. «Лаборатории с высокотехнологичным оборудованием дают свободу творческой мысли и возможность воплотить в жизнь свои задумки», - подчеркнула она.

«Вся деятельность нашего детского технопарка заключается в поддержке каждого ребенка в его стремлениях изучать развиваться, изучать науки, осознанно выбрать профессию», - заключила Оксана Петрова.

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