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Общество

Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти

«Форум социально ориентированных НКО – это отличная площадка для того, чтобы некоммерческие организации познакомились с органами власти и смогли в дальнейшем плотно взаимодействовать», - заявил председатель Псковского областного отделения Федерации кудо России Илья Кучеров в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Ильи Кучерова, ко всему прочему, в режиме знакомства с другими некоммерческими организациями участники смогут почерпнуть для себя новую информацию, открыть новые возможности и знакомства, которые открывают новые границы развития.

Напомним, форум пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.

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  • VI форум социально ориентированных НКО
Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти Семен Никонов: Мы должны понять место и роль НКО в Псковской области Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО Игорь Соловьев о форуме СОНКО: Участвуя в таких площадках, мы показываем стабильность нашей организации Владимир Никишин: Форум социально ориентированных НКО даёт толчок к развитию и продолжению проектов Василий Делистоян: VI форум НКО даст возможность устроить общий «мозговой штурм» для принятия важных решений Андрей Царёв: Форум социально ориентированных НКО - возможность увидеть с какими проблемами сталкиваются общественные организации Псковский резерв Редкие кадры: ПАИ-live с Натальей Плявинской
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