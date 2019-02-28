Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти

16:47, 28 февраля 2019, ПАИ

«Форум социально ориентированных НКО – это отличная площадка для того, чтобы некоммерческие организации познакомились с органами власти и смогли в дальнейшем плотно взаимодействовать», - заявил председатель Псковского областного отделения Федерации кудо России Илья Кучеров в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Ильи Кучерова, ко всему прочему, в режиме знакомства с другими некоммерческими организациями участники смогут почерпнуть для себя новую информацию, открыть новые возможности и знакомства, которые открывают новые границы развития.

Напомним, форум пройдет в Пскове во второй половине марта. Основными тематическими линиями станут: эффективное взаимодействие некоммерческих объединений и органов власти; знакомство с эффективными практиками работы некоммерческих объединений; проекты некоммерческих организаций, от идеи до грантовой поддержки.

Также участникам форума предстоит разработать стратегию действий в вопросах повышения качества социальных программ, развития добровольчества, взаимодействия некоммерческого сектора с представителями власти и бизнеса, а также запланировать совместные проекты и события на 2019-2020 годы.