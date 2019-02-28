Глава Пскова избран президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России

15:14, 28 февраля 2019, ПАИ

Глава Пскова Иван Цецерский избран президентом Союза городов Центра и Северо-Запада России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, такое решение единогласно приняли участники отчетно-выборного собрания Союза городов Центра и Северо- Запада, которое прошло 28 февраля в Иванове.

Иван Цецерский поблагодарил коллег за оказанное ему доверие и отметил большой вклад своего предшественника Юрия Бобрышева в работу Союза городов Центра и Северо-Запада России и в оказание помощи всем главам муниципальных образований.

Глава Пскова в свою очередь внес на согласование на пост исполнительного директора Союза городов Центра и Северо-Запада России кандидатуру Александра Васильева.

На отчетно-выборном собрании также избрали и вице-президента Союза. Им стал глава Калининграда Алексей Силаев. Второго вице-президента изберут на следующем собрании.

Кроме того, участники собрания избрали ревизионную комиссию, в которую вошли председатель городского собрания МО «Город Котлас» Александр Степанов, глава Старорусского муниципального района Александр Розбаум и председатель городского Совета депутатов Новодвинска Андрей Коротков.

Утвержден состав правления Союза городов Центра и Северо-Запада России. В него вошли глава городского округа «Город Рыбинск» Денис Добряков, председатель Ивановской Гордумы Александра Кузьмичева, глава Вологды Юрий Сапожников, глава Северодвинска Игорь Скубенко, мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин и мэр Ярославля Владимир Волков. Также по статусу в состав правления включены президент Союза городов Центра и Северо-Запада России и вице- президенты.