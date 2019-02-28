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Общество

Конференция Ассоциации муниципальных образований Псковской области пройдет 5 марта

Отчетно-выборная конференция Ассоциации муниципальных образований Псковской области состоится 5 марта в городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, в мероприятии примут участие главы городов и районов Псковской области, городских и сельских поселений, руководители органов исполнительной власти региона.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Юрий Ильин выступит с отчетом о работе правления Ассоциации в 2018 году, также будут избраны председатель Ассоциации и его заместитель. Кроме того, в повестку дня включены годовой отчет об исполнении сметы доходов и расходов Ассоциации в прошедшем году, избрание ревизионной комиссии и исполнительного директора Ассоциации.

Планируется, что с докладом о вопросах межбюджетных отношений в части финансирования органов местного самоуправления сельских поселений выступит заместитель губернатора области — председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова. О взаимодействии органов местного самоуправления с УФНС России по Псковской области по вопросам местного значения расскажет исполняющий обязанности руководителя УФНС России по Псковской области Анна Кутузова.

Отдельное внимание участники конференции уделят переходу Псковской области на цифровое телевещание, которое должно состояться 3 июня текущего года. Еще одной темой конференции станет взаимодействие органов местного самоуправления с некоммерческими организациями.

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