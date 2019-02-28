Более 2 млн рублей будут направлены на приведение псковских храмов в порядок

15:51, 28 февраля 2019, ПАИ

На приведение храмов Пскова в порядок будет потрачено 2 млн 110 тысяч рублей, на каждый храм направят по 63 тысячи рублей. Об этом заявил представитель Фонда Андрея Боголюбского Александр Шепелев в ходе пресс-конференции, посвященной волонтерскому проекту Русской православной церкви «Наши древние храмы», сегодня, 28 февраля, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Шепелев надеется, что к работам по каждому храму удастся привлечь 15 волонтеров. Он считает, что в рамках Псковской области этот проект – уникальный.

Руководитель отдела Псковской епархии по координации и надзору за общеепархиальными проектами и грантами Дмитрий Куминов рассказал, что со стороны Псковской епархии будет оказана финансовая помощь для реализации проекта. По его словам, существуют и другие волонтерские проекты, которые будут реализованы в Псковской области. Они направлены, в основном, на заброшенные объекты.