Сроки весенней охоты на 2019 год определены в Псковской области

15:49, 28 февраля 2019, ПАИ

В Псковской области определены сроки весенней охоты в 2019 году. Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по природным ресурсам и экологии региона, весенняя охота осуществляется исключительно на водоплавающую и боровую дичь.

Охотиться с 13 по 22 апреля можно в Великолукском, Куньинском, Локнянском, Опочецком, Островском, Палкинском, Печорском, Порховском, Пустошкинском, Новосокольническом, Невельском, Пыталовском, Красногородском, Пушкиногорском, Себежском, Усвятском муниципальных районах, с 20 по 29 апреля — в Бежаницком, Гдовском, Дедовическом, Дновском, Новоржевском, Плюсском, Псковском, Стругокрасненском муниципальных районах.

Получить разрешение на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Псковской области можно лично в комитете по природным ресурсам и экологии Псковской области (Псков улица Некрасова, 23, флигель, 1 этаж, кабинет № 5) с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00). Также разрешение можно получить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и описью вложения: 180001, Псков улица Некрасова, 23, флигель; по электронной почте (при этом заявление, представленное в форме электронных документов, подписывается электронной подписью); через многофункциональные центры Псковской области.

Для получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов на территорию общедоступных охотничьих угодий гражданин представляет заявление в соответствии с порядком подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 августа 2014 года № 379 «Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц».

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя; вид охоты, который предполагается осуществлять; сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве; предполагаемые сроки охоты; места охоты; дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер.

Заявление подписывается заявителем. За выдачу одного разрешения взымается государственная пошлина за предоставление разрешения на добычу объектов животного мира в размере 650 рублей.

В соответствии с правилами в период весенней охоты запрещается охотиться на вальдшнепа на утренней тяге; с подхода, за исключением охоты на глухаря натоку; на гуся на реках, озерах и водохранилищах, а также на расстоянии менее 200 метров от уреза воды Чудско-Псковского водоема и рек Западная Двина, Ловать, Полисть, Шелонь, Великая; на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак (островные и континентальные легавые собаки, ретриверы, спаниели) для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи; на самок уток, глухарей, тетеревов; на рябчиков, лысуху, камышницу.

Во время охоты запрещается применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь; применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.

Также запрещено использование любых плавательных средств в период осуществления весенней охоты для преследования, выслеживания, поиска и добычи пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи.

Кроме того, на территории Псковской области охота на гусей разрешается только из укрытий с использованием профилей, чучел, подсадных гусей, манков (за исключением электронных устройств); охота на селезней уток весной разрешается только из укрытий с использованием подсадных уток, чучел, манков (за исключением электронных устройств).

«Несоблюдение указанных выше ограничений влечет за собой административную ответственность по пункту 1.2 статьи 8.37 КоАП РФ (лишение права осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет)», - отметили в комитете.

«После завершения весенней охоты от разрешения на добычу охотничьих ресурсов отделяется таблица № 3 и направляется по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания последнего из сроков охоты, указанных в разрешении на добычу пернатой дичи. Несвоевременное направление таблицы по месту получения разрешения является нарушением требований пункта 3.8 правил охоты, утвержденных приказом министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16 ноября 2010 года № 512, ответственность за которое предусмотрено частью 1 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей», - добавили в комитете.