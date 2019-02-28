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Общество

Более 18 тонн индийских гранатов не пропустили через границу в Себежском районе

В Себежском районе на российско-латвийском участке Государственной границы Российской Федерации в многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бурачки» сотрудники Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввоз 18,1 тонн индийских гранатов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Груз следовал автомобильным транспортом из Литвы в Москву. Специалисты выявили несоответствие информации об отправителе, заявленной в фитосанитарном сертификате и указанной в товаротранспортных документах.

В отношении представителя владельца груза возбуждено дело об административном правонарушении.

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