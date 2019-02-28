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Общество

На принудительные работы отправил суд жителя Новосокольников, разбившего палкой «Фиат» на парковке

К одному году принудительных работ с удержанием 5% заработной платы в доход государства приговорил суд жителя города Новосокольники. Он был признан виновным в совершении преступления по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, из хулиганских побуждений), сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Новосокольнического района.

Установлено, что 18 февраля 2018 года,  будучи в состоянии алкогольного опьянения, на территории стоянки у здания автопавильона в Новосокольниках мужчина беспричинно, из хулиганских побуждений, руками и деревянной палкой нанес не менее 25 ударов по автомобилю «Фиат». В машине он разбил все стекла. В результате был причинён ущерб владельцу машины на сумму 23 тыс. рублей.

Приговором Новосокольнического районного суда мужчине было назначено наказание в виде года лишения свободы, но, учитывая обстоятельства дела, личность подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств, суд счел возможным применить к нему часть 2 статьи 53.1 УК РФ и заменил тюремное заключение на принудительные работы.

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