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Общество

Новосокольническое кладбище «Семенкино» будет поставлено на кадастровый учет по решению суда

Суд обязал администрацию города Новосокольники в срок до 1 января 2020 поставить на кадастровый учет земельный участок, на котором расположено гражданское кладбище «Семенкино». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Новосокольнического района. 

На данный момент документы, подтверждающие отвод земельного участка для гражданского захоронения, отсутствуют, на кадастровый учет он не поставлен. «Отсутствие необходимых землеустроительных и правоустанавливающих документов, в том числе, определяющих границы земельных участков, занятых под кладбища, может привести к нарушению границ смежных с указанными участками земель и, как следствие, захоронению тел на участках с нарушением назначения земли, а также с нарушением требований земельного, градостроительного, санитарно-эпидемиологического законодательства», - отметили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что места захоронения относятся к опасным объектам и требуют соблюдения целого ряда обязательных норм, в том числе выдерживание необходимого расстояния от жилых секторов населенных пунктов, а также расчет оказываемых нагрузок на окружающую среду и иные требования.

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