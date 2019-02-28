Акция «Расскажи историю своих предков» стартует к Дню Победы

17:59, 28 февраля 2019, ПАИ

Фонд «Воскресение» начинает общероссийскую патриотическую акцию «Мы — наследники Победы» под девизом «Расскажи историю своих предков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на фонд.

В рамках акции участники смогут поделиться историями своих родственников, сражавшихся за Родину, а также материалами из домашних фотоархивов. Собранные в течение акции материалы будут увековечены в галерее «Дороги памяти», станут ее непосредственным содержанием и национальным достоянием, прославляющим подвиг народа в годы Великой Отечественной войны.

По инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, поддержанной президентом РФ Владимиром Путиным и Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, к 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне в парке «Патриот» будет построен главный военный храм Вооруженных сил Российской Федерации. Частью храмового комплекса станет «Дорога памяти». Сделав 1 тыс. 418 шагов, каждый сможет увидеть фотографии и краткий рассказ о подвиге своего деда или прадеда — участника Великой Отечественной войны.