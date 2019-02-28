В Лифтмонтажсервисе опровергли информацию о «падении» лифта в псковской многоэтажке

17:57, 28 февраля 2019, ПАИ

В муниципальном предприятии «Лифтмонтажсервис» отрицают факт «падения» лифта в доме № 1а на Сиреневом бульваре в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в предприятии, представители организации выезжали на место и осматривали лифт, неисправности не были обнаружены.

В Лифтмонтажсервисе рассказали, что специализированные инженерные центры проводят ежегодное техническое освидетельствование лифтов. На Сиреневом бульваре, 1а оно пройдет 1 марта в плановом порядке. Что касается специалистов Лифтмонтажсервиса, то они проводят ежемесячное техническое обслуживание лифтов.

В организации отметили, что в последнее время действительно поступали заявки о неисправности лифта по этому адресу, одна из которых была о повреждении кабеля крысами. Все неисправности были устранены, заверили в Лифтмонтажсервис.

Напомним, псковичка рассказала ПАИ о том, что 27 февраля в доме № 1а по Сиреневому бульвару она и ее семья пострадали в результате внештатной ситуации с лифтом.