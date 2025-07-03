Создание цикла молодёжных встреч в рамках Международных Рождественских образовательных чтений обсудили в Пскове

22:52, 03 июля 2025, ПАИ

Создание цикла молодёжных встреч в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений обсудили в Пскове, сообщили ПАИ в министерстве культуры Псковской области.

2 июля состоялось организационное собрание. В нём приняли участие представители Псковской епархии, министерства культуры Псковской области, Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова, Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва, Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина и молодёжных советов региона.

Встречи планируют проводить раз в месяц. Они призваны стать площадкой для бесед со священниками на темы, отражающие интересы и переживания молодёжи. Всех желающих приглашают принять участие во встречах.