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Создание цикла молодёжных встреч в рамках Международных Рождественских образовательных чтений обсудили в Пскове

Создание цикла молодёжных встреч в рамках XXXIV Международных Рождественских образовательных чтений обсудили в Пскове, сообщили ПАИ в министерстве культуры Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство культуры Псковской области

2 июля состоялось организационное собрание. В нём приняли участие представители Псковской епархии, министерства культуры Псковской области, Псковской областной универсальной научной библиотеки им. В. Я. Курбатова, Историко-краеведческой библиотеки им. И. И. Василёва, Псковской областной библиотеки для детей и юношества им. В. А. Каверина и молодёжных советов региона.

Встречи планируют проводить раз в месяц. Они призваны стать площадкой для бесед со священниками на темы, отражающие интересы и переживания молодёжи. Всех желающих приглашают принять участие во встречах.

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