Встречи кинематографистов со зрителями начались в преддверии открытия кинофестиваля «Западные ворота»

23:50, 03 июля 2025, ПАИ

Встречи кинематографистов со зрителями начались в преддверии открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В Псковской областной универсальной научной библиотеки имени В. Я. Курбатова прошли два события, посвящённые 80-летию Великой Победы. Здесь открылась выставка «Легенды партизанского края», посвящённая партизанскому движению в годы Великой Отечественной войны, а одноимённую документальную ленту завершили петербургские документалисты. Автор сценария фильма – Анатолий Аграфенин, режиссёр Андрей Егоров, в создании картины активное участие принимали псковский журналист Олег Константинов и дедовичский отряд «Бригада 60» под командованием Александра Грабчука.

Также в библиотеке прошёл показ нового документального фильма «Студия в квадрате обстрела». Работа и подвиг кинооператоров оставили на все времена зримую историю блокады – это десятки тысяч метров кинохроники. Режиссёр фильма – Людмила Шахт.

Ещё один показ – фильм «Жизнь – кино», посвящённый кинорежиссёру Виталию Мельникову. Его фильмы «Начальник Чукотки», «Мама вышла замуж», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Царская охота» и многие другие полюбили миллионы зрителей. Режиссёры фильма «Жизнь – кино» – Анатолий Аграфенин и Андрей Егоров.

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. Фестиваль «Западные ворота» пройдёт на ведущих площадках Пскова.