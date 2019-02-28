Шерстяные картины и вязаные игрушки представит Светлана Иванова на ярмарке «ART-ель» в Пскове

17:53, 28 февраля 2019, ПАИ

Псковичка Светлана Иванова представит вязаные игрушки и одежду для малышей, а также шерстяные картины на ярмарке «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 2 и 3 марта, сообщили Псковскому агентству информации в редакции «Псковской правды».

Мастер вяжет весенние шапки, шарфы, митенки, картины праздничной весенней тематики, также игрушки, слингобусы, грызуночки для малышей и одежду для кукол. «В наступившем сезоне мне хочется уделять больше времени творчеству. Огромное количество идей ждет реализации. Планирую вязать одежду для домашних питомцев – собачек и кошек», - отметила Светлана Иванова.

Ярмарка «ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной.