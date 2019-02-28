0
21:25
Михаил Ведерников встретился с родными героев-десантников накануне памятной даты
21:06
ФОТОФАКТ: Инсталляция на набережной Великой поменяла смысл
20:20
Рассказы о донорстве и встречи молодежи с Почетными донорами организовал Псковский Красный Крест в Пустошке
18:19
Глава ГК «Титан» призвал псковичей не верить «псевдоэкологам» (ВИДЕО)
17:53
Шерстяные картины и вязаные игрушки представит Светлана Иванова на ярмарке «ART-ель» в Пскове
17:24
Утверждён перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию
16:52
«Привет, ивент!» - 28 февраля (ЗВУК)
Еще новости
Общество

Фотовыставка студентки открыта в областном колледже искусств

Фотовыставка «Наедине» студентки IV курса Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Виктории Яковлевой открылась в выставочном зале 27 февраля.Как сообщили Псковскому агентству информации в образовательном учреждении, данная выставка - дипломный проект выпускницы специализации «Фото - и видеотворчество».

На выставке представлено 30 авторских работ, посвященных такому жанру, как пейзаж. Главным изобразительным центром пейзажной фотографии является природа во всех её проявлениях.

По словам автора, «природа – это не просто пейзаж, это источник вдохновения, определенная культура восприятия целостности мира и человека».

Выставка продлится до 11 марта.

Адрес выставочного зала отделения культуры и искусств: ул. Набат, д.5. Вход свободный.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников встретился с родными героев-десантников накануне памятной даты
28 февраля 2019
Михаил Ведерников встретился с родными героев-десантников накануне памятной даты 2
ФОТОФАКТ: Инсталляция на набережной Великой поменяла смысл
28 февраля 2019
ФОТОФАКТ: Инсталляция на набережной Великой поменяла смысл
Рассказы о донорстве и встречи молодежи с Почетными донорами организовал Псковский Красный Крест в Пустошке
28 февраля 2019
Рассказы о донорстве и встречи молодежи с Почетными донорами организовал Псковский Красный Крест в Пустошке
Глава ГК «Титан» призвал псковичей не верить «псевдоэкологам» (ВИДЕО)
28 февраля 2019
Глава ГК «Титан» призвал псковичей не верить «псевдоэкологам» (ВИДЕО) 7
Шерстяные картины и вязаные игрушки представит Светлана Иванова на ярмарке «ART-ель» в Пскове
28 февраля 2019
Шерстяные картины и вязаные игрушки представит Светлана Иванова на ярмарке «ART-ель» в Пскове
Утверждён перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию
28 февраля 2019
Утверждён перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию
«Привет, ивент!» - 28 февраля (ЗВУК)
28 февраля 2019
«Привет, ивент!» - 28 февраля (ЗВУК)
Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти
28 февраля 2019
Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти

Идет загрузка...