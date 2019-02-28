Фотовыставка студентки открыта в областном колледже искусств
Фотовыставка «Наедине» студентки IV курса Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Виктории Яковлевой открылась в выставочном зале 27 февраля.Как сообщили Псковскому агентству информации в образовательном учреждении, данная выставка - дипломный проект выпускницы специализации «Фото - и видеотворчество».
На выставке представлено 30 авторских работ, посвященных такому жанру, как пейзаж. Главным изобразительным центром пейзажной фотографии является природа во всех её проявлениях.
По словам автора, «природа – это не просто пейзаж, это источник вдохновения, определенная культура восприятия целостности мира и человека».
Выставка продлится до 11 марта.
Адрес выставочного зала отделения культуры и искусств: ул. Набат, д.5. Вход свободный.