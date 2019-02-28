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Общество

В ИК-4 прошли соревнования зимней спартакиады среди осужденных

В рамках зимней спартакиады среди осужденных исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области в поселке Середка прошли соревнования по отжиманию, подтягиванию и игре в шашки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области

Всего в состязаниях приняло участие более 30 человек из 7 отрядов учреждения.

Наиболее яркую борьбу осужденные показали в таком виде спорта как «отжимание от пола». Напряжение, борьба и сила характера - именно этими словами можно описать борьбу осужденных за чемпионство в этой дисциплине.

По завершении соревнований состоялось подведение промежуточных итогов зимней спартакиады. После чего, в торжественной обстановке в клубе учреждения победителям и призерам были вручены почетные грамоты.

«В спортивных состязаниях, проводимых в учреждении, осужденные принимают активное участие. Администрация колонии старается охватить интересы большинства, так как физическое воспитание наряду с нравственным, правовым и трудовым  является важным направлением в воспитательной работе с осужденными» - отметил заместитель начальника учреждения Павел Михайлов.

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