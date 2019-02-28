Роли исполняли

20:46, 28 февраля 2019, ПАИ

На прошлой неделе губернатор Псковской области Михаил Ведерников подверг жесткой критике власти Пскова за неудовлетворительное содержание и состояние городских дорог. Одним из конкретных замечаний в адрес главы Пскова Ивана Цецерского и главы администрации города Александра Братчикова стало отсутствие должного контроля за работой подрядчиков и претензионной работы. Однако хозяйственный эпизод внезапно приобрел политические оттенки.

Реакция на совещание оказалась разной. Большинство псковичей со справедливой критикой в адрес городских властей согласились. Но не все. Определенная часть, включая некоторых представителей общественно-политической элиты, подверженные своего рода «стокгольмскому синдрому», Ивана Цецерского и Александра Братчикова оправдывали: мол, недостаточно у них ресурсов, включая финансовые в порядке дороги содержать. Да еще зима снежная. Определенно, свой резон в этих аргументах был.

Однако императив, которым во все времена руководствовались успешные градоначальники, - «власть в городе отвечает за все, что происходит в городе», - никто не отменял. Тем более, если уж есть привычка «прислоняться» ко всему хорошему и радостному, что происходит в Пскове, то имей и привычку расхлебывать проблемы.

Нехватка средств и кривые руки подрядчиков — аргументы, которые звучат годами. Но количество денег и эффективность их расходования — это разные категории. Мы не видим, что в Псков приходят новые технологии, позволяющие один раз вложившись, в последующие годы средства экономить. Мы видим тот же щебень, битум, лопаты.

Впрочем, как отмечают наши читатели, этот наш (да всего города) плач Ярославны стал уже тоже общим местом, традицией Пскова. Плохо убирают снег, грязно, весной пыльно — ну и так далее, набор каждого сезона мы все давно уже досконально изучили.

Реакция на критику со стороны главы региона оказалась разной и со стороны городских градоначальников.

Александр Братчиков, стиснув зубы, полез на амбразуру. То есть атаковал подрядчиков. Проехался с ними по дорогам Пскова. Под камеры и диктофоны был с ними предельно вежлив. Собрал в одном месте подрядчиков, активистов «Убитых дорог», коллег из областного комитета по транспорту, общественников, попытавшись еще раз детализировать план действий и поручений, подход к ТЗ для муниципальных дорожных контактов.

Понятно, что определенная работа на публику в этом есть, но есть и несомненная польза: это публичное фиксирование задач, поручений и обязательств — городской властью и подрядчиками.

Едва ли кто-то питает иллюзии, что ситуация с состоянием дорог, с уборкой города вдруг резко изменится. И пока на самом деле не меняется. Хотя надо признаться, что все этого очень ждут.

Однако Братчиков обозначил вполне внятный, а главное рабочий вектор, видение своей роли: есть критика — устраняй.

Реакция и ролевая модель главы Пскова Ивана Цецерского оказались несколько отличной. Ее квинтэссенцией стало интервью в эфире одной из псковских радиостанций, которое он дал 27 февраля. Градоначальник оказался удивлен, почему это все «стрелы негатива» летят только в него, тогда как согласно Уставу города, полномочия у него и главы администрации Пскова разные. И напоминает, что функции контроля за работой администрации города вообще лежат на администрации области.

Разговор получился пространный, но общий его смысл таков: городская администрация не справляется, УГХ Пскова работает плохо, работает прямая связка глава региона — глава городской администрации, а спрашивают с главы города.

Правда Иван Цецерский, как опытный политик, понимая, что в своих обидах несколько перегнул палку, оговаривается: «Благодарен губернатору за совещание. Мы многое пересмотрим в подходах к контролю, усилим. Я не пропускаю критику мимо ушей и благодарен губернатору за эту оценку».

И уезжает в Иваново на мероприятия союза городов Центра и Северо-запада России. К слову, членство в этом союзе обходится жителям Пскова почти в 200 тысяч рублей. Вроде бы мелочь...

Выдержки из интервью главы Пскова тут же были растиражированы анонимными телеграм-каналами, коих развелось чуть ли не больше, чем ям на псковских дорогах. Де, смотрите, глава Пскова провоцирует конфликт с главой региона, идет ва-банк, за его спиной поддержка из Москвы.

Никакого конфликта между губернатором и главой Пскова нет, это, конечно же, заблуждение.

Зато есть отчетливый и очевидный кризис понимания главой Пскова своего места в системе взаимоотношений между региональными и городскими властями, места в системе органов местного самоуправления.

Конечно, функции главы Пскова — контрольные, представительские — в Уставе Пскова прописаны достаточно чётко. Беда в другом. Политик, целый глава города, осуществляющий сугубо представительские, или, как обидно шутят над Иваном Николаевичем, букетные функции, никому не нужен. Горожанам в первую очередь.

Нужен человек, с которого можно спрашивать по полной за его же работу — на земле, дорогах, ЖКХ и т. д. С приходом прагматичного и нацеленного на результат Михаила Ведерникова такой запрос стал еще более очевиден. Как и все более очевидным становится, что двухглавая система МСУ в Пскове себя изжила.

Понимание этого есть и у самого Ивана Цецерского. И от того ему, кажется, все больше некомфортно. От того следуют заявления главы города о том, что он не видит смысла через три года идти на выборы в гордуму, о необходимости вернуться к одноглавой модели.

...Вызовет ли этот эпизод в хозяйственной жизни Пскова, внезапно приобретший политическую окраску, цепную реакцию изменений в системе МСУ областного центра? Едва ли. Но зарубку на память оставить стоит.