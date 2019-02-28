Воспитанников детсада «Улыбка» в поселке Неелово специалисты ГУ МЧС познакомили с правилами пожарной безопасности

20:57, 28 февраля 2019, ПАИ

27 февраля в МБДОУ «Улыбка» в поселке Неелово Псковского района специалисты Центра противопожарной пропаганды и общественных связей ФГКУ «1 отряд ФПС по Псковской области» провели профилактическое занятие по пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Ознакомить детей с некоторыми правилами пожарной и электробезопасности, рассказать об опасности огненной стихии, формировать навыки осторожного обращения с огнем и бытовыми электроприборами организаторы занятия старались ненавязчиво, в игровой форме. Рассматривая красочные тематические плакаты, ребята узнали об основных причинах возникновения пожаров, об ошибочных и правильных действиях в опасных ситуациях, связанных с возгораниями.

Также в ходе занятия детям был предложен к просмотру мультипликационный фильм «01, 02, 03… Очень просто, посмотри!» из серии «Три котенка». Ребята увидели, что получается, когда по незнанию кто-то ошибочно набирает «01», «02» или «03», а по окончании просмотра дошкольники получили информацию о едином номере экстренной связи «112». В ходе игры ребята потренировались осуществлять вызов пожарных в случае необходимости. Занятие-беседа было дополнено загадками и стихами на противопожарную тематику, которые вызвали у детей живой интерес.

Кроме того, ребята получили возможность увидеть и примерить боевую одежду пожарных – куртку и каску. Каждый ребенок принял участие в эстафете «Спешу на пожар», которая прошла динамично и эмоционально. И, хотя день проведения профилактического мероприятия был пасмурным, зал освещали радостные улыбки детей.

В свою очередь, организаторы мероприятия отметили, что оно прошло на высоком уровне и, несомненно, принесло пользу детям.

Ежегодно в результате пожаров по причине детской шалости с огнем в России гибнут сотни детей, в основном дошкольного возраста. В силу своих возрастных особенностей, малыши не могут в полной мере осознать опасность, которую несет огонь и оказываются беспомощными в ситуациях, когда он выходит из-под контроля. Наиболее частая психическая реакция ребенка дошкольного возраста при пожаре – спрятаться в укромное место. К сожалению, этот способ противостояния огненной стихии не приносит ожидаемых результатов – огонь и дым находят малышей гораздо раньше, чем пожарные.