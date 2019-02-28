В Пскове на Октябрьском проспекте совершен наезд на пешехода, переходившего дорогу по переходу

21:15, 28 февраля 2019, ПАИ

Спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону. Сообщение о наезде на пешехода на перекрестке Октябрьского проспекта и ул. Свердлова поступило в 18:55. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 4 человека.

Как стало известно Псковскому агентству информации со слов очевидцев, молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и был сбит иномаркой. Легковым автомобилем управляла женщина. После удара о капот парень упал на асфальт, но сумел самостоятельно подняться и отказался от помощи граждан, оказавшихся рядом. Женщина села за руль и уехала. Чуть позже к месту ДТП прибыли машина скорой помощи и ДПС. Водитель автомобиля к тому моменту тоже была на месте и давала пояснения.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.