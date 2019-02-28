Роструд определит сферы для переобучения людей предпенсионного возраста

21:35, 28 февраля 2019, ПАИ

Замруководителя Роструда Денис Васильев рассказал о намерении ведомства выделить наиболее перспективные сферы для переобучения и трудоустройства людей предпенсионного возраста. На Международном форуме труда в Санкт-Петербурге он заявил, что одной из приоритетных сфер для их занятости является индустрия гостеприимства. При этом заглавы Роструда добавил, что ключевой задачей в сфере переобучения является выбор правильных направлений, которые обеспечат подготовку востребованных на рынке специалистов.

«Важно понимание спроса, чтобы настроить систему обучения. Есть положительный опыт в индустрии гостеприимства: например, профессия повар очень востребована во многих субъектах, это очень подходящая профессия для людей предпенсионного возраста. В индустрии гостеприимства очень много ниш, которые как раз подходят для людей предпенсионного возраста»,— приводит ТАСС слова Васильева. По его словам, также людям, которые будут менять работу незадолго до достижения пенсионного возраста, подойдут специальности административных, офисных работников, секретарей.

По данным Дениса Васильева, около 5 млрд руб. на переобучение и поддержку людей предпенсионного возраста выделены по федеральной программе «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография». «Эта программа реализуется в субъектах, по ней 95% федеральное финансирование, 5% — региональное. Программа стартовала, первый этап запуска программы у нас пройден, но многие вещи будем обкатывать»,— уточнил он.