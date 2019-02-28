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Общество

Дорожная полиция напоминает об ограничении движения до 15 марта на некоторых дорогах в Псковской области

Введено временное ограничение движения с установкой знаков на ряде автомобильных дорог области. Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, в связи с разрушением покрытия на проезжей части автомобильных дорог общего пользования регионального значения Псковской области Старый Изборск – Палкино – Остров и Васильево – Анскино – Локно – Васильево и необходимостью принятия мер по сохранности автомобильных дорог ГБУ ПО «Псковавтодор» с 15 февраля 2019 вводит временное ограничение движения с установкой знаков на автомобильных дорогах:

- Старый Изборск – Палкино – Остров 3.12 «Ограничение нагрузки на ось»;

- Васильево – Анскино – Локно – Васильево 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено».

Ограничение движения введено на срок 30 календарных дней.

 

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