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Общество

Латвия вошла в шестерку стран, достигших равенства полов

Полного гендерного равенства удалось достичь только шести странам мира — Латвии, Бельгии, Франции, Дании, Швеции и Люксембургу. К такому выводу пришли эксперты Всемирного банка (ВБ), передает Delfi.

Перечисленные государства набрали в сумме по всем оцениваемым аспектам по 100 баллов. У России — 73,13 балла. Последние места в рейтинге заняли Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Судан и Иран.

Всего в исследовании было проанализировано 187 стран. Эксперты сравнивали права женщин и мужчин по 35 аспектам, среди которых — семейное, имущественное и трудовое право, уровень свободы передвижения и личной безопасность. Составители рейтинга учитывали изменения в законодательстве государств за последние десять лет и реформы, связанные с вопросами гендерного равенства.

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