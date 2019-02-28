Минстрой отследит ситуацию с демпингом у застройщиков перед переходом на эскроу

22:47, 28 февраля 2019, ПАИ

Минстрой России будет проводить мониторинг ценовой политики застройщиков в преддверии перехода строительной отрасли на проектное финансирование и счета эскроу. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, отвечая на вопрос журналистов о возможности демпинга застройщиков, которые хотят перевыполнить план продаж, чтобы не переходить на счета эскроу с 1 июня 2019 года, переадет ТАСС.

Минстрой РФ в среду разместил для обсуждения критерии освобождения жилых проектов от продажи через счета эскроу с 1 июля 2019 года. Министерство предлагает разрешить не применять счета эскроу к жилым проектам, строительная готовность которых составляет 30%, а доля проданных по договору долевого участия (ДДУ) квартир - 10%, в документе есть также снижающие коэффициенты для некоторых категорий проектов жилых комплексов.

«На сегодня у нас есть информационная система, где идет регистрация всех договоров долевого участия. Такой ситуации [демпинга] в данный момент не наблюдаем. Мы четко следим за каждым проектом, чтобы такую ситуацию не допустить, и как только ее увидим, прекратим регистрацию ДДУ», - сказал министр, добавив, что планка в 10% проданных квартир в строящемся доме является дискуссионной величиной.

По его словам, этот показатель может быть увеличен. «Десять процентов - небольшое количество, в доме, который имеет тридцатипроцентную готовность, должно быть большее количество [проданного жилья]. Есть мнение, что для того, чтобы уменьшить риск его недостроя, нужно увеличить эту цифру», - добавил Якушев.

С 1 июля 2019 года все жилые проекты будут возводиться с применением проектного финансирования, за исключением тех, что будут соответствовать критериям, которые разрабатывает Минстрой. Основными параметрами станут степень готовности объекта и объем уже привлеченных средств дольщиков.

Переход на проектное финансирование предполагает, что застройщики лишатся права напрямую привлекать средства дольщиков. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до ввода объекта в эксплуатацию, а работы будут вестись за счет банковских кредитов.