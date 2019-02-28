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Шестеро пожарных тушили возгорание дачного дома в Печорском районе

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации пожара в Печорском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о возгорании дачного дома по адресу: Печорский район, СНТ «Юрьевские горы» поступило в 20:30. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения – 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

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