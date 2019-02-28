В России введут запрет на продажу данных из ЕГРН

23:03, 28 февраля 2019, ПАИ

В России планируется ввести запрет на продажу данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Поправки в законодательство разрабатывают Росреестр и Минэкономразвития.

Замглавы Росреестра Андрей Приданкин пояснил, что сведения из ЕГРН в электронном виде стоят меньше рубля, но некоторые нечистоплотные граждане и организации занимаются перепродажей этих данных. Они обращаются в Росреестр с огромным количеством запросов, и, чтобы «раз и навсегда» закрыть этот вопрос, ведомство совместно с МЭР пишет поправки к федеральному закону о госрегистрации прав на недвижимость. Приданкин отметил, что в закон будет введен запрет на перепродажу третьим лицам информации ЕГРН, сообщает ТАСС.

Окончательный переход на федеральную систему ведения ЕГРН (ФГИС) должен быть осуществлен к концу этого года. По словам Приданкина, система в 51-м регионе система уже внедрена. На развитие инфраструктуры центра обработки данных ФГИС ЕГРН потребуется более 411 млн рублей. Работы по созданию этой системы Росреестр ведет с 2014 года.