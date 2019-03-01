День эксперта-криминалиста МВД России отмечается 1 марта

09:02, 01 марта 2019, ПАИ

Ежегодно 1 марта неофициально отмечается профессиональный праздник сотрудников всех экспертно-криминалистических подразделений Министерства внутренних дел России — День эксперта-криминалиста МВД России, сообщает calend. ru.

Именно 1 марта 1919 года в системе уголовного розыска России был создан Кабинет судебной экспертизы — первое экспертное подразделение в органах Внутренних дел России. Тогда оно называлось Центророзыск.

Вообще первым судебно-экспертным учреждением в органах внутренних дел Царской России можно считать Медицинский Совет при Медицинском департаменте Министерства внутренних дел, который был учрежден в декабре 1803 года.

В конце 1912 года открылся первый в России Петербургский Кабинет научно-судебной экспертизы. В следующем году аналогичные кабинеты научно-судебной экспертизы начали функционировать в Москве и Одессе, а несколько позже - в Киеве. Но названные кабинеты просуществовали недолго, все они закрылись во времена Февральской революции и Гражданской войны.

В годы советской власти 1 марта 1919 года начал функционировать Кабинет судебной экспертизы при Центророзыске РСФСР. Первые эксперты (а ими были приглашаемые по конкретным уголовным делам специалисты) проводили небольшое количество экспертиз, в основном по исследованию различных веществ и документов. Со временем расширялись виды исследований, возникала потребность в применении научно-технических средств.

В конце 20-х годов ХХ века в органах милиции стали создаваться научно-технические подразделения (кабинеты экспертизы, научно-технические части, научно-технические подразделения). Большую роль в этом сыграли созданные на основании постановления СНК РСФСР от 28 июня 1927 года курсы экспертов-криминалистов при ОУР НКВД.

Изменялась организационная структура экспертных подразделений: возникнув в составе уголовного розыска, они были преобразованы в научно-техническую службу милиции, а с 1964 года по 1981 год находились в составе оперативно-технической службы органов внутренних дел.

С 2003 года экспертно-криминалистические центры организованы и действуют при МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, ОВДРО, и все они подчинены Экспертно-криминалистическому центру МВД России — головному экспертному подразделению системы Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Основными задачами специалистов данной службы является не только проведение различных судебных и технических экспертиз, но и сертификация гражданского и служебного оружия, участие в подготовке проектов нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности и другие.