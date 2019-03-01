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Общество

Всемирный день гражданской обороны отмечается 1 марта

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day), пишет calend. ru. В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» — «зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах.

Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны (International Civil Defence Organisation, ICDO; русск. — МОГО). В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации. В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 58 стран, 16 государств имеют статус наблюдателей.

Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах — членах МОГО  с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения. День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.

Среди направлений деятельности МОГО - подготовка национальных кадров в области управления в период чрезвычайных ситуаций; оказание технической помощи государствам в создании и совершенствовании систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения; пропаганда опыта и знаний по гражданской обороне и вопросам управления в период чрезвычайных ситуаций.

Подготовка специалистов проводится в Учебном центре гражданской обороны в Швейцарии.

МЧС России вошло в Международную организацию гражданской обороны в 1993 году, имеет в постоянном секретариате МОГО представителей и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией. День гражданской обороны МЧС России отмечается 4 октября.

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