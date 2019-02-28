Страны БРИКС создадут единую платежную систему

09:24, 01 марта 2019, ПАИ

Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) разрабатывают единую платежную систему под названием BRICS Pay. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), являющемся координатором рабочей группы по финансовым услугам Делового совета БРИКС со стороны Москвы.

Предполагается, что оплата будет производиться с помощью мобильного приложения, вне зависимости от национальной валюты покупателя. При этом пользоваться платформой при желании смогут и другие государства. Первый проект стартует в ЮАР уже в начале апреля. В Торгово-промышленной палате отметили, что создание новой международной платежной системы (НМПС) являлось приоритетной задачей членов БРИКС, учитывая нестабильность в экономической сфере.

По мнению экспертов, единая система расчетов поспособствует развитию торговли и сократит зависимость участников союза от транснациональных платежных организаций, что очень важно в условиях нынешнего обострения международных отношений.