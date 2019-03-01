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Общество

16 тонн польских яблок пытались ввести в Россию по просёлочным дорогам Псковской области

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в тесном взаимодействии с представителями Управления МВД России по Псковской области и Псковской таможни пресекли в Себежском районе попытку незаконного перемещения через государственную границу партии плодоовощной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе погрануправления, была получена оперативная информация о движении с территории сопредельного государства по проселочной объездной дороге двух грузовых автомобилей «Ман» и «Мерседес». Совместно с сотрудниками полиции и Псковской таможни транспортные средства были задержаны.

Как выяснилось, водители – граждане России,  транспортировали запрещенную к ввозу продукцию - порядка 16 тонн яблок польского происхождения, предназначенных, со слов перевозчиков, для реализации на территории России.

Помимо этого, в районе деревни Палкино Невельского района стражи границы задержали два малотоннажных грузовых автомобиля «Пежо» и «Фиат» с яблоками и грушами неизвестного происхождения. Суммарный вес выявленных фруктов составил порядка 2300 килограмм. Необходимые товарно-сопроводительные накладные и фитосанитарные сертификаты на перевозимый груз водители предоставить не смогли.

Все задержанные автомобили с грузами установленным порядком переданы компетентным органам для проведения необходимых процессуальных действий и принятия правового решения.

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