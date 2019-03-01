Полпред президента в СЗФО находится с рабочей поездкой в Псковской области

10:01, 01 марта 2019, ПАИ

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан прибыл в Псковскую область с однодневным рабочим визитом сегодня, 1 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Это первая поездка Александра Гуцана в регион в новом качестве. Указ президента России Владимира Путина о назначении Александра Гуцана полномочным представителем главы государства в Северо-Западном федеральном округе был подписан в ноябре прошлого года.

В программе рабочей поездки полпреда — участие в торжественной церемонии вручения свидетельств о государственной регистрации официальных символов Псковской области, в памятных мероприятиях, посвященных 19-й годовщине подвига героев-десантников 6-й роты, посещение социальных объектов, а также рабочая встреча с губернатором региона Михаилом Ведерниковым.